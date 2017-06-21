На підконтрольній "ДНР" Ясинуватій озброєна людина обстріляла і жорстоко атакувала спостерігачів - подробиці

На території підконтрольної "ДНР" Ясинуватої озброєний чоловік обстріляв і жорстоко атакував спостерігачів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

Як говориться в звіті СММ ОБСЄ 20 червня патруль Місії в складі шести співробітників на двох броньованих автомобілях, перебуваючи на спостережному пункті, розташованому на залізничній станції в підконтрольному "ДНР" м.Ясинувата, побачив двох чоловіків у формі військового типу, один з яких був озброєний автоматом (типу АК) і прямував в західному напрямку, на відстані близько 80 метрів від позиції спостерігачів. Ще один патруль СММ в складі шести співробітників на двох броньованих автомобілях знаходився приблизно в 150 метрах на захід від місця розташування першого патруля і на відстані близько 100 метрів від цих двох чоловіків. Об 11:06 обидва патруля почули чергу зі стрілецької зброї і визначили, що вона звучала з місця, де знаходилися чоловіки.

Потім ці чоловіки, обличчя яких були закриті балаклавами, попрямували до другого патруля СММ і почали в агресивній формі щось кричати в бік спостерігачів. Після цього вони зникли.

Об 11:10 обидва патруля спробували залишити район. "Коли патруль № 2 збирався їхати, озброєний чоловік підбіг до другого автомобілю СММ і спробував спочатку відкрити двері з боку водія, а потім розбити прикладом бокове скло. Йому це зробити не вдалося, і він побіг за першим автомобілем патруля № 2. Після цього озброєний чоловік повернувся і направив автомат на водія і пасажира на передньому сидінні в другому автомобілі патруля № 2. У відповідь на цю загрозу обидва співробітники Місії підняли вгору руки. Коли озброєна людина підійшла до бокової частини автомобіля і спробувала відчинити двері з боку пасажира на передньому сидінні, водій натиснув на педаль газу. В той момент, коли автомобіль СММ їхав, озброєний чоловік вдарив прикладом праве бокове заднє скло з правого боку, тим самим трохи пошкодивши його. Потім спостерігачі побачили, що він випустив в повітря чергу зі стрілецької зброї, а потім зробив три постріли. За їхньою оцінкою, вогонь був спрямований на автомобіль патруля ", - йдеться в повідомленні.

За словами СММ, кулі в автомобіль не потрапили. В 11:21 коли всі автомобілі патрулів СММ залишали район, спостерігачі бачили, що озброєний чоловік тримав їх на прицілі свого автомата.

Згодом спостерігачі благополучно повернулися на свою базу в Донецьку.

Місія поінформувала Спільний центр по контролю і координації (СЦКК) про те, що трапилося, а також запросила розібратися з цим інцидентом.