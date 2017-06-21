У прокуратурі Бельгії допускають, що інцидент на Центральному вокзалі Брюсселя був "ізольованим випадком"

Офіційний представник федеральної прокуратури Бельгії Ів Ван Вімерш в інтерв'ю телеканалу RTL повідомила, що поки не може підтвердити багатьох подробиць про інцидент на Центральному вокзалі Брюсселя, повідомляють ЗМІ.

"Я не можу сказати, в якому стані знаходиться людина, яку нейтралізували військові. Я не знаю, чи жива вона чи мертва", - сказала співрозмовниця каналу.

За її словами, поки відомо тільки, що був вибух невеликої сили. Але що саме вибухнуло, належить з'ясувати. І, "ймовірно, мова йде про ізольований випадок".

Одразу за цим і кореспонденти RTL з місць стали підтверджувати, що нічого не відомо точно про стан "нейтралізованого".

Надалі інший представник федеральної прокуратури Ерік Ван дер Сіпт підтвердив перед камерами телеканалів, що прокуратурі на даний момент невідомо, чи живий, чи мертвий чоловік, якого підозрюють у скоєнні теракту. Він також зазначив, що поки не можна стверджувати, що ця подія є обов'язково терактом. Е.Ван дер Сіпт відмовився відповідати на запитання журналістів.

За повідомленнями ЗМІ, залізничний рух через місто припинено. Центральний і Північний вокзали досі закриті. Їх ретельно оглядають на можливу присутність вибухових пристроїв.

Запрошений до студії RTL відомий бельгійський експерт в області боротьби з тероризмом Клод Моніке, аналізуючи ситуацію, сказав, що всі обставини навколо цього інциденту, включаючи невелику потужність вибуху, свідчать про можливе дилетантство передбачуваного терориста. На його думку, цей випадок навряд чи є великою загрозою, однак це не виключає необхідності прояву пильності і попередження, в тому числі, таких інцидентів.

Експерт вважає все вжиті владою заходи абсолютно виправданими.

На прохання прокоментувати нібито почутий залізничним службовцем крик "Аллах акбар" нейтралізованого зловмисника, К.Моніке відповів, що в таких обставинах подібна інформація потребує ретельної перевірки, і повторив, що дії, про які йде мова, за ознаками, не показують якоїсь ґрунтовної, системної, структурованої підготовки.

Раніше бельгійські ЗМІ інформували, що передбачуваний терорист знищений і ситуація взята під контроль.

З посиланнями на очевидців, повідомляється, що людину з рюкзаком і "поясом смертника" було спочатку серйозно поранено, а потім убито військовослужбовцями.

Чоловік встиг привести в дію вибуховий пристрій неподалік від кас у вестибюлі вокзалу, коли побачив, що увагу патрульних військовослужбовців звернуто на нього. Пролунав невеликий вибух.

Потім були оточені і звільнені від публіки Центральний вокзал, станція метро і розташована поруч історична Гран-пляс.

Довколишнім магазинам і ресторанам був наданий наказ закритися.

Разом з тим, за даними сайту RTL Info, о 21:30 місцевого часом (22:30 за Києвом) периметр безпеки був знятий.

Комісар поліції Брюсселя уточнив редакції газети "Суар", що інцидент стався на нижній частині сходів головного вестибюля Центрального вокзалу на спуску до платформ.

Офіційний представник пожежної служби Брюсселя П'єр Мейс підтвердив також редакції "Суар", що ніхто з людей, які знаходилися поблизу від передбачуваного терориста не поранені і не постраждали.