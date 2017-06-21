Події

08:09 21.06.2017

Глава Мінфіну Німеччини закликав США зберегти роль захисника світового порядку

Міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле вважає, що США повинні продовжити грати роль провідної держави у відстоюванні існуючого світового порядку.

"Якщо США будуть скептично дивитися на свою роль захисника світового порядку, а в останні роки ми були свідками таких натяків, то я бачу в цьому прямий заклик до дій, звернений до Європи, включаючи Німеччину", - цитують ЗМІ заяву глави Мінфіну на врученні йому премії Генрі Кіссінджера.

Він зазначив, що в іншому випадку вакуум, що утвориться, заповнять Росія і Китай, чого не можна допустити.

"Це буде кінцем нашого ліберального світового порядку. Цей порядок все ще є кращим з усіх можливих з етичних, політичних та економічних міркувань. І ми б хотіли, щоб він продовжував розвиватися, або, щонайменше, не слабшав", - заявив Шойбле.

Він закликав США до розвитку співпраці та підвищення рівня взаємної довіри.

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