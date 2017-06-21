Події

08:33 21.06.2017

Мер Вінниці запрошує мера Львова на сміттєзвалище для перейняття досвіду

Мер Вінниці Сергій Моргунов запрошує мера Львова Андрія Садового відвідати полігон твердих побутових відходів під Вінницею, щоб перейняти досвід вирішення проблеми утилізації сміття.

"Замість багатьох слів запрошую особисто колегу Андрія Івановича Садового на наш полігон.

"Не партизанськими стежками "відправляти на вихідних туди журналістів його телеканалу, а детально вивчити весь процес - як збирають і вивозять сміття з Вінниці, сортують його на станції на полігоні, побачити свердловини для видобутку полігонного газу, з якого виробляють електрику на блочно-модульній теплоелектростанції", - написав С.Моргунов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Мер Вінниці зазначив, що готовий познайомити львівського колегу з представниками німецького інвестора, з якими Вінниця співпрацює з 2008 року.

"До речі, розкриваю "страшну" таємницю - інвестори, які готові працювати з містами в питаннях поводження та утилізації відходів, в Україні є. І наскільки мені відомо, у Львові було понад 40 пропозицій від різних компаній", - написав С.Моргунов.

Він зазначив, що Вінниця готова поділитися досвідом вирішення питання утилізації відходів.

"Ми і тоді, і зараз відкриті і готові ділитися вінницьким досвідом в будь-яких сферах з усіма містами. Думаю, що і мери інших міст, які мають успішний досвід вирішення "сміттєвого питання", охоче їм поділяться з Вами. Адже насправді нелегальне вивезення побутових відходів з ввіреного Вам громадою міста вже стало проблемою мало не для всієї країни", - написав мер.

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