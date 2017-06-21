Ціна нафти Brent опустилася нижче $ 46 за барель

Ціни на нафту еталонних марок в середу продовжують слабо знижуватися після падіння приблизно на 2% за підсумками попередніх торгів.

Ринок WTI перейшов в "ведмежу" фазу, що означає падіння більш ніж на 20% з попереднього піку, відзначає MarketWatch. У той же час зниження ціни Brent з останнього максимуму поки становить трохи більше 19%.

Для WTI це вп'яте, коли ринок стає "ведмежим" з моменту початку падіння нафтових котирувань три роки тому.

Серпневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:06 за київським часом подешевшали на $ 0,06 (0,13%) - до $ 45,96 за барель. На торгах в попередні робочі дні їх ціна зменшилася на $ 0,89 (1,9%), завершивши торги на рівні $ 46,02 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці в середу знизилися на $ 0,01 (0,02%) - до $ 43,5 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна опустилася на $ 0,92 (2,07%) і закінчила день на рівні $ 43,51 за барель.

Зростаючий видобуток в США, Лівії і Нігерії підриває зусилля ОПЕК + по скороченню світових запасів нафти, що чинить постійний негативний тиск на глобальний ринок, відзначають експерти.

У той же час дії КНР говорять про те, що країна буде нарощувати імпорт нафти. У 2016 році Китай в середньому ввозив 7,7 млн ​​барелів на добу, аналітики впевнені, що в цьому році показник буде вище.