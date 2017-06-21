Події

08:49 21.06.2017

В Китаї обговорили питання розширення української дипломатичної присутності

В рамках українсько-китайських консультацій з консульсько-правових питань керівник Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев відвідав Чунцин (Китай), де провів зустріч з заступником директора Канцелярії зовнішніх зв'язків і міграції Народного уряду м Чунцин пані Ван Аень.

Як повідомляє департамент консульської служби МЗС України, сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва, зосередивши увагу на консульській проблематиці. "Порушувалося питання розширення дипломатичної присутності України в Китаї, зокрема в Чунцин", - йдеться в повідомленні.

С.Погорельцев зустрівся також з головою Ради директорів інвестиційної корпорації району Лянцзе (Чунцин) Фан Веньцзе і президентом компанії "Skyrizon" Ду Тао. Китайська сторона представила проект будівництва в Чунцин україно-китайського заводу зі складання авіаційних двигунів і повідомила, що в 2020 році на заводі буде працювати понад 2000 фахівців з України.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Порошенко і Лагард обговорили майбутні кроки, які повинні бути реалізовані найближчим часом

Один український військовий поранений в зоні АТО внаслідок 36 обстрілів з боку бойовиків за минулу добу

Порошенко і Меттіс обговорили пріоритетні кроки по зміцненню оборонного потенціалу України

Порошенко у Вашингтоні проводить переговори з держсекретарем США Тіллерсоном

Головний конструктор ДКБ "Південне" визнаний переможцем конкурсу на посаду глави ДКАУ

ОСТАННЄ

Засновник Uber Тревіс Каланік пішов з поста глави компанії

Ціна нафти Brent опустилася нижче $ 46 за барель

Мер Вінниці запрошує мера Львова на сміттєзвалище для перейняття досвіду

"Оппоблок" вважає свавіллям ряд проведених правоохоронцями в Мелітополі обшуків

Іменем Назарбаєва назвали аеропорт Астани

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Настольные игры
РЕКЛАМА