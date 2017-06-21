В Китаї обговорили питання розширення української дипломатичної присутності

В рамках українсько-китайських консультацій з консульсько-правових питань керівник Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев відвідав Чунцин (Китай), де провів зустріч з заступником директора Канцелярії зовнішніх зв'язків і міграції Народного уряду м Чунцин пані Ван Аень.

Як повідомляє департамент консульської служби МЗС України, сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва, зосередивши увагу на консульській проблематиці. "Порушувалося питання розширення дипломатичної присутності України в Китаї, зокрема в Чунцин", - йдеться в повідомленні.

С.Погорельцев зустрівся також з головою Ради директорів інвестиційної корпорації району Лянцзе (Чунцин) Фан Веньцзе і президентом компанії "Skyrizon" Ду Тао. Китайська сторона представила проект будівництва в Чунцин україно-китайського заводу зі складання авіаційних двигунів і повідомила, що в 2020 році на заводі буде працювати понад 2000 фахівців з України.