Засновник Uber Тревіс Каланік пішов з поста глави компанії

Мільярдер Тревіс Каланік покинув пост СЕО компанії Uber під тиском акціонерів. Раніше п'ять великих інвесторів Uber зажадали, щоб він покинув свій пост.

У вівторок, 20 червня 2017 року, засновник і головний виконавчий директор компанії Uber Тревіс Каланік пішов у відставку зі свого поста, пише The New York Times.

Раніше Каланік розіслав своїм співробітникам листа, в якому оголосив про те, що тимчасово залишає компанію. Він пояснив, що змушений взяти відпустку, щоб прийти в себе після трагічного випадку, який стався минулого місяця, в результаті якого загинула його мати.