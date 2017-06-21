Порошенко і Лагард обговорили майбутні кроки, які повинні бути реалізовані найближчим часом

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, співрозмовники обговорили стан впровадження структурних реформ в Україні та майбутні заходи, які повинні бути реалізовані найближчим часом.

Директор-розпорядник МВФ наголосила на важливості проведення збалансованої пенсійної реформи, яка буде відповідати інтересам держави і громадян України і гарантувати справедливі високі стандарти соціального забезпечення.

Співрозмовники також обговорили перспективи проведення приватизації в Україні, належного функціонування банківської системи, реформування сфери державних фінансів і продовження боротьби з корупцією.

П.Порошенко подякував К.Лагард за її особистий внесок у підтримку України.