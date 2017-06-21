МВФ очікує від України пенсійної та земельної реформ, прискорення приватизації та боротьби з корупцією

Глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард подякувала президенту України Петру Порошенку за прогрес, досягнутий дотепер у рамках програми розширеного фінансування EFF, йдеться в повідомленні прес-служби МВФ за підсумками їхньої зустрічі у Вашингтоні ввечері у вівторок.

"Дискусії були зосереджені на очікуваних пенсійної та земельної реформи, а також на заходах щодо прискорення приватизації і забезпечення конкретних результатів у зусиллях для боротьби з корупцією", - зазначає Фонд.

Згідно з релізом, К.Лагард і П.Порошенко погодилися з необхідністю прискорити темпи реформ, щоб забезпечити активне і всеосяжне економічне зростання.

Як повідомлялося, місія МВФ, яка працювала в травні в Києві, вказувала на необхідність технічного доопрацювання відповідних законопроектів і парламентської підтримки пенсійної та земельної реформ, пожвавлення приватизації та антикорупційних зусиль.

Відкрита МВФ у березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом SDR12,348 млрд (близько $16,75 млрд за поточним курсом) з першим траншем в $5 млрд спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення в 2015 році ще трьох траншів по SDR1,18 млрд (близько $1,6 млрд) і зменшення квартальних траншів у 2016-2018 роках до SDR0,44 млрд ($0,6 млрд).

Україна змогла отримати з невеликою затримкою другий транш за цією програмою на $1,7 млрд на початку серпня 2015 року, після чого виникла тривала пауза в зв'язку з невиконанням ряду умов, політичною кризою і зміною уряду.

Після приходу нового Кабміну на чолі з Володимиром Гройсманом у квітні 2016 року переговори про продовження фінансування було відновлено, проте МВФ вирішив виділити третій транш у розмірі $1 млрд тільки в середині вересня, четвертий - 3 квітня 2017 року.

Згідно з новим графіком подальших переглядів економічної програми України, затвердженим радою директорів разом з четвертим траншем, до кінця 2017 року заплановано три перегляди: четвертий - в середині травня, п'ятий - в середині серпня, шостий - в середині листопада.

У разі успішного виконання владою встановлених програмою вимог Україна за підсумками четвертого перегляду може залучити $1,907 млрд, за підсумками п'ятого - $1,28 млрд, за підсумками шостого - $1,28 млрд. Всього близько $4,46 млрд.

Нацбанк і Мінфін України очікують, що четвертий транш може бути наданий за підсумками ухвалення низки зазначених вище законопроектів на поточній сесії Верховної Ради, яка завершується в середині липня.

У 2018 році плануються інші чотири перегляди, за підсумками яких Україна може залучити близько $955 млн. Загалом - близько $3,82 млрд.