Американські супутники зафіксували нові дії на ядерному об'єкті в КНДР

Розвідувальний супутник США вперше за останні кілька тижнів зафіксував нову діяльність на підземному ядерному об'єкті в КНДР, повідомляє в середу американський телеканал Сі-Ен-Ен з посиланням на двох осіб, ознайомлених із ситуацією.

Зафіксована активність, вочевидь, свідчить про ведення робіт з модифікації тунельного входу до одного з підземних випробувальних ділянок.

Джерела повідомили, що поки що незрозуміло, чи пов'язана ця діяльність з підготовкою до шостого ядерного випробування, зазначаючи, що воно може бути проведене під час візиту до Вашингтона високопоставлених китайських дипломатів і військових чиновників.