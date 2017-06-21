Україна оголосила конкурс на продаж "Президент-Готелю"

Фонд державного майна оголосив конкурс із продажу 100% акцій розташованого в центрі столиці ПрАТ "Президент-Готель" за стартовою ціною 323,142 млн грн, призначивши його на 25 липня цього року.

Як зазначено в повідомленні в газеті "Відомості приватизації", кінцевий термін прийому заявок - 19 липня.

ФДМ вказує, що 17 квітня 2009 року ПрАТ "Президент-Готель" уклало договір оренди на 25 років з ТОВ "Будівельна компанія "Квадр", яке в попередні роки вимагало скасування приватизації готелю.

Серед умов до переможця - збереження основних видів діяльності "Президент-Готелю" протягом не менше п'яти років і недопущення звільнення працівників, яких на 1 квітня цього року було всього 12 осіб.

"Президент-Готель" (до 1998 року - готель "Інтурист" - останній реалізований проект таких всесоюзних готелів) побудований у 1990 році. Чотиризірковий готель на 374 номери з конференц-залами на 12-465 осіб. був реконструйований в 2006-2012 рр., є самостійною частиною однойменного готельного комплексу і розташований у центрі столиці.

Виручка ПрАТ "Президент-Готель" в 2016 році зросла на 82,3% - до 61,42 млн грн, а чистий прибуток скоротився в 2,2 раза - до 5,37 млн грн.

Дебіторська заборгованість ПрАТ на 1 квітня цього року становила 70,91 млн грн. Зокрема довгострокова - 26,46 млн грн, тоді як кредиторська - всього 3,72 млн грн.

В рамках попередньої спроби ФДМ здійснити приватизацію "Президент-Готелю" наприкінці 2015 року стартова ціна 100% його акцій була визначена на рівні 330,11 млн грн. Про намір придбати готель тоді заявили ТОВ "Глобал Ріал Істейт Груп Лтд." (Київ), ТОВ "Дітон Компані" (Суми), а також ТОВ "Л.А.Р.К." (Одеса) - міноритарний власник частки в СК "Квадр".

Однак СК "Квадр" подала скаргу до Окружного адміністративного суду Києва, яка була задоволена, що зірвало конкурс. Київський апеляційний адміністративний суд лише на початку серпня 2016 року задовольнив апеляційну скаргу ФДМ і скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва про визнання незаконними дій та наказів Фонду про приватизацію готелю.

Власниками СК "Квадр", згідно з держреєстром, є кіпрська "Фесанес Коммершл Лтд" - 91% і ТОВ "Л.А.Р.К." (Одеса) - 9%. Бенефіціари першою не вказані, тоді як міноритарним співвласником "Л.А.Р.К." через ТОВ "Вертекс Юнайтед" (Одеса) є відомий бізнесмен Борис Кауфман.