Мінінфраструктури пропонує направити ноту протесту на дії РФ щодо закриття Керченської протоки для будівництва моста

Міністерство інфраструктури України має намір звернутися до керівництва держави і всім компетентним міністерствам і відомствам щодо невідкладного реагування на ситуацію, яка склалася навколо будівництва моста через Керченську протоку, зокрема в Міністерство закордонних справ з метою спрямування РФ відповідної дипломатичної ноти протесту.

Як повідомила прес-служба міністерства, також буде направлено повідомлення до Міжнародної морської організації, оскільки, як зазначає Мінінфраструктури, дії з боку РФ з будівництва арки моста через Керченську протоку і його закриття в зазначений період можуть завдати значної шкоди не тільки безпеки судноплавства, а й національної безпеки України в цілому.

Як повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк під час наради з вирішення ситуації, що склалася, зараз РФ всупереч вимогам Конвенції ООН з морського права, договору між Україною і РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, а також інших міжнародних угод і документів, здійснює будівництво арки транспортного переходу через Керченську протоку.

"Слід зазначити, що дії з приводу будівництва зазначеного об'єкта РФ не погодила з Україною", - зазначив він.

За словами Ю.Лавренюка, крім того, Міністерством транспорту Російської Федерації підготовлено проект наказу про закриття Керченської протоки в акваторії його судноплавної частини Керч-Єнікальського каналу на 23 діб в серпні-вересні 2017 року. Російська сторона аргументує заборону на прохід суден в зазначений період встановленням арки моста транспортного переходу через Керченську протоку.

"Подальше будівництво і введення в експлуатацію моста через Керченську протоку призведе до значного зменшення суднозаходів у морські порти "Маріуполь" і "Бердянськ", зниження вантажообігу цих портів, гальмування їх розвитку, зниження рентабельності металургійних підприємств регіону, зменшення прибутку портових операторів та філій Адміністрації морських портів України, що неприпустимо", - зазначив Ю.Лавренюк.

Як повідомлялося, в травні 2017 року було відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил екологічної безпеки при будівництві моста через Керченську протоку між територією Росії і окупованих півостровом Крим.