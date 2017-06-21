Події

11:52 21.06.2017

"Укрзалізниця" з 6 липня вводить курсування поїзда Маріуполь-Харків

ПАТ "Укрзалізниця" з 6 липня призначає поїзд № 195/196 Маріуполь-Харків, який замінить безпересадкові вагони № 84/796-795/83 Маріуполь-Харків після 5 липня.

Як повідомила прес-служба ПАТ, поїзд № 195/196 Маріуполь-Харків відправлятиметься з Маріуполя з 6 липня 2017 через день по парних датах о 20:08, прибуватиме до Харкова наступного ранку о 9:03. Зупинки передбачені на станціях Волноваха, Камиш-Зоря, Федорівка та інших.

Зворотно з Харкова цей поїзд відправлятиметься з 7 липня через день по непарних датах о 20:13, прибуття до Маріуполя на наступний ранок в 8:49.

Поїзд складатиметься з 16 купейних і плацкартних вагонів. Продаж квитків буде відкрито найближчим часом.

Зараз поїзд № 195/196 Маріуполь-Харків призначено до 28 жовтня 2017, але його курсування буде передбачене і після цієї дати після коригування розкладу руху.

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