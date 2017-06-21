Світовий банк погодив концепцію співпраці з Україною

Рада директорів Світового банку (СБ) 20 червня схвалила концепцію партнерства СБ з Україною на 2017-2021 рр., повідомляється на веб-сайті Міністерства фінансів.

Як зазначено в повідомленні, зазначений документ є стратегічним і узгоджується із завданнями стратегії розвитку України, які були визначені в Програмі і плані дій уряду, схваленої в 2016 році.

"Концепція базується на системній оцінці економіки України, проведеній фахівцями Світового банку в березні 2017 року, і містить середньостроковий план підтримки Світовим банком впроваджуваних урядом України реформ", - зазначає Мінфін.

Основними напрямками стратегічного партнерства між Україною і СБ в 2017-2021 рр. визначені: управління державними фінансами та реформа державного управління; антикорупційна діяльність; управління найбільшими фіскальними ризиками і поліпшення управління державними інвестиціями; зміцнення фінансового сектора; поліпшення інфраструктури; створення рівноправного партнерства в приватному секторі; земельна реформа; реформа охорони здоров'я; приватизація; ефективне, результативне і комплексне надання послуг; соціальна допомога, а також цільова допомога постраждалим від конфлікту громадам.

Концепція також визначає перелік поточних заходів на 2017 рік, а також плани на 2018 й і 2019 роки. з розподілом їх за пріоритетами. Подальші заходи є попередньо не узгодженими і будуть переглянуті на основі консультацій з урядом з метою забезпечення їх актуальності.

Фінансова підтримка СБ протягом всього періоду дії концепції буде залежати від прогресу України в реалізації реформ, від поліпшення результатів впровадження портфеля проектів Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) в Україні, а також від загального кредитного потенціалу Світового банку і нормативу кредитування для України.

"Всі напрямки і реформи, зазначені в концепції, є надзвичайно важливими для побудови в Україні ліберальної економіки. Саме тому фінансовий потенціал, технічні знання, глобальний досвід і новаторське мислення команди організацій групи Світового банку в найближчі чотири роки будуть спрямовані на всебічну підтримку цих реформ. стратегія партнерства з Україною на 2017-2021 рр. стане черговим кроком на шляху плідного співробітництва України та Світового банку ", - цитується в повідомленні міністр фінансів Олександр Данилюк.