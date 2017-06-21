Полторак про зміну формату АТО: ЗСУ виконують закони, якщо будуть зміни - вони будуть виконані

Міністр оборони Степан Полторак підкреслює, що Збройні сили України діють в рамках законодавства і в разі внесення змін до формату антитерористичної операції на сході країни армія буде діяти відповідно.

"Щодо законодавчої бази. Збройні сили виконують, виконували і виконуватимуть ті закони, які ухвалює Верховна Рада. Коли буде ухвалено закон, тоді ми і будемо виконувати його", - сказав він журналістам перед початком засідання Кабінету Міністрів України в середу в Києві, коментуючи заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова про необхідність завершення АТО.

За словами міністра, якщо Україна хоче перемогти, вона повинна бути здатна оперативно реагувати на ситуацію, в тому числі і в питанні зміни законодавства.

"Якщо ми хочемо перемогти, нам необхідно бути дуже мобільними, нам необхідно міняти дуже швидко законодавчу базу, якщо в цьому є необхідність, нам потрібно змінювати підходи... і своєчасно реагувати на загрози, звичайно, якщо підходи, законодавча база не змінювалися з Радянського Союзу. Але підкреслю: Збройні сили готові виконувати закони України ", - додав С.Полторак.