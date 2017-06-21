Рішення про закупівлю засобів зв'язку для ЗСУ буде ґрунтуватися на характеристиці, ціні й локалізації виробництва

Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що рішення про закупівлю засобів зв'язку для Збройних сил України буде ухвалено на підставі характеристик, ціни і готовності відкрити виробництво в Україні.

"Я прийняв рішення, для того, щоб абсолютно прозоро, чесно і правильно підійти до закупівлі засобів зв'язку для Збройних сил України, моїм наказом начальник Генерального штабу створив комісію, до складу якої увійшли вчені, представники ЗСУ, СБУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, - всі зацікавлені в засобах зв'язку, а також експерти ", - сказав він журналістам перед початком засідання Кабінету міністрів України в середу.

За словами міністра, комісія вже провела перший етап порівняльних випробувань для визначення кращих засобів зв'язку.

С.Полторак підкреслив, що рішення про закупівлю буде прийматися на підставі характеристик, ціни і готовність розпочати виробництво в Україні. "Готовність розгорнути виробництво в Україні, готовність передавати технології", - сказав міністр.