Події

13:16 21.06.2017

Вартість інвестпроектів у АПК України в I кв. становить близько 37 млрд грн

Загальна вартість інвестпроектів в агропромисловому комплексі в Україні січні-березні 2017 року становить близько 37 млрд грн, повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства в середу.

За інформацією департаментів агропромислового розвитку облдержадміністрацій, станом на 1 квітня в українському аграрному секторі реалізується 304 інвестиційних проекти, з яких 45% припадає на тваринництво.

Серед областей найбільшу кількість інвестиційних проектів впроваджується у Львівській (37 од.), Вінницькій (32 шт.), Херсонській (32 од.), Полтавській (31 од.) та Черкаській (27 од.) областях.

За вартістю проектів, які впроваджуються, лідерами серед областей є Вінницька (19,8 млрд грн), Одеська (2,7 млрд грн), Сумська (2,3 млрд грн), Київська (2 млрд грн) і Черкаська (2 млрд грн ) області.

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Інтерфакс-Україна
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