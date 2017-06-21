Події

13:21 21.06.2017

Дозвіл експортувати молочну продукцію в Китай отримали ще 9 українських підприємств

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів повідомляє про отримання дозволу на поставки молокопродуктів в Китай ще дев'ятьма українськими підприємствами.

"Досі право експорту молочної продукції на китайський ринок мали 18 підприємств. Але наші китайські колеги збільшили цей список ще на дев'ять - до 27 українських підприємств", - цитується в прес-релізі відомства в середу глава Держпродспоживслужби Володимир Лапа.

Він уточнив, що робота над розширенням списку підприємств-експортерів у Китай триває постійно.

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Інтерфакс-Україна
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