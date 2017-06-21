Кабмін затвердив план святкування 20-ої річниці Хартії про особливе партнерство України і НАТО

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів з відзначення у 2017 році 20-ої річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО, який передбачає візит до України генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зачитав рішення серед ухвалених урядом на засіданні без обговорення.

Згідно з планом, 10 липня передбачається організувати візит в Україну делегації Північноатлантичної ради НАТО, проведення урочистого засідання Верховної Ради, з виступом на ньому Є.Столтенберга і провести за участю президента України Петра Порошенка урочистого засідання Комісії Україна-НАТО в Києві.

Також планується провести міжнародну конференцію з нагоди річниці, організувати трансляцію ролика "Україна-НАТО: історія та майбутнє", випустити тематичні публікації в ЗМІ.

У "Мистецькому арсеналі" в Києві панірують провести тематичну виставку, яка протягом року буде продемонстрована також в регіонах. Виставка запланована і в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі (Бельгія).

У липні пройде церемонія урочистого відкриття нового приміщення Представництва НАТО в Україні в Києві на вулиці І. Сікорського, 4 л.

9 липня буде забезпечена трансляція спільного відеозвернення президента України і генсека НАТО з нагоди річниці.

У вищих навчальних закладах планується провести круглі столи та семінари з питання перспектив співпраці України та НАТО.