АМПУ має намір інвестувати близько 5 млрд грн в оновлення флоту в 2017-2021 рр.

Державне підприємство "Адміністрація морських портів України (АМПУ) має намір інвестувати близько 5 млрд грн в оновлення флоту філій, що входять до нього, в період 2017-21 рр.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це повідомив начальник служби флоту АМПУ Геннадій Гарас, представляючи відповідну програму в Американській торговельній палаті в середу.

Так, на сьогодні філії АМПУ мають 126 судів восьми різних типів. Найбільше судів перебуває на балансі філії "Дельта-Лоцман" - 31, найменше - біля Скадовського порту - три.

Проблемними питаннями є: великий термін експлуатації суден, недостатня кількість земснарядів для днопоглиблення, складності з зберіганням палива і бункеруванням судів Дунайського регіону, недостатність буксирів для льодової проводки.

АМПУ планує направити 2,25 млрд грн на придбання криголама для Маріупольського порту в 2020 р.; 930 млн грн в 2017-2018 рр. на придбання самовідвозного землесоса для "Дельта-Лоцман"; 50 млн грн в 2019 році на несамохідну нафтоналивну баржу для порту "Ізмаїл"; 20 млн грн на промірні катер для "Дельта-Лоцман"; 400 млн грн в 2018-2019 рр. на дві грунтовідвозні самохідні шаланди для нього ж; 700 млн грн в 2018-2021 рр. на сім багатофункціональних суден для семи портів; 450 млн грн в той самий термін на шість лоцманських катерів для "Дельта-Лоцман"; 150 млн грн в 2020 р. на буксир слідовим підкріпленням і малим осіданням для порту "Ізмаїл".

Засноване в 2013 році, ДП "Адміністрація морських портів України" здійснює нагляд над функціонуванням 13 морських портів на території України. Володіє стратегічними об'єктами портової інфраструктури, до яких належать акваторії морських портів, гідротехнічні споруди, причали і інфраструктура загального користування - під'їзні дороги та інженерні мережі.

АМПУ забезпечує функціонування морських портів, стягує портові збори, а також надає послуги загального технічного обслуговування. У кожному порту є філія АМПУ, яка діє як адміністрація порту. 80% доходів АМПУ деноміновані в долари США, тоді як у витратах домінує гривнева складова.