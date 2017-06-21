Кабмін виключив прив'язку до пробігу авто при оподаткуванні транспортним збором

Уряд України змінило Методику визначення середньоринкової вартості легкового автомобіля для оподаткування його транспортним податком (в розмірі 25 тис. грн), привівши її у відповідність з прийнятими в кінці 2016 року змінами до Податкового кодексу, де, зокрема, вже не враховується тип двигуна авто, коробки передач, а також пробіг.

Відповідну постанову ухвалено на засіданні уряду в середу.

Згідно з новою Методикою, зокрема, з формули розрахунку середньоринкової вартості виключено коригувальний коефіцієнт в залежності від пробігу.

Крім того, якщо за чинною методикою ціна нового автомобіля, що входить до формули, визначалася з урахуванням марки, моделі, типу двигуна і об’єму циліндра, типу коробки передач, то за новою методикою ціна формується з урахуванням марки, моделі, об'єму циліндрів двигуна і типу палива.

Для визначення середньоринкової ціни у формулі ціна нового автомобіля множиться на коригувальний коефіцієнт з урахуванням терміну експлуатації ТЗ (відповідно до затвердженого урядом у квітні 2013 року Порядку визначення середньоринкової ціни ТЗ).

Змінами до Податкового кодексу також визначено, що об'єктом оподаткування транспортним податком є автомобілі не старші від п'яти років, середня ринкова вартість яких перевищує розмір 375 розмірів встановленої на 1 січня звітного року мінімальної заробітної плати (раніше - 750 розмірів), через що до тексту методики внесені відповідні зміни.

Як повідомлялося, мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня 2017 року зросла вдвічі - до 3,2 тис. грн.

Крім цього, якщо раніше МЕРТ розраховував середньоринкову вартість авто і передавав ДФС дані про автомобілі не старші п'яти років, середня ринкова вартість яких перевищує 750 мінімальних заробітних плат, то тепер буде розміщувати перелік таких авто (зі середньоринковою вартістю понад 375 мінімальних зарплат) на своєму сайті з урахуванням даних про марку, модель, рік випуску і типі палива.

У разі відсутності на сайті МЕРТ інформації про автомобіль, який підлягає оподаткуванню транспортним збором, міністерство за зверненням ДФС або власника авто може визначити і додатково розмістити її.

Інформація про ціни нового авто подається в МЕРТ держпідприємством "Держзовнішінформ".