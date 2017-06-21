UA: Перший перейде на формат HD-мовлення вже в 2018 р. завдяки допомозі Японії

Уряд Японії надасть близько $3 млн для розвитку Національної громадської телекомпанії України (НГТУ), що дозволить громадському телебаченню (UA: Перший) вийти на мовлення високої чіткості у форматі HD.

"Переговори про цей проект тривали близько року, і нарешті ми на завершальному етапі. Домовленість, про яку, сьогодні ми можемо говорити, - це технічна та експертна допомога. Цифра, яку можу сьогодні озвучити, - це понад 75 млн грн, близько $3млн з яких $1,3млн - це технічна допомога, а все інше буде витрачено на експертну допомогу ", - сказав міністр інформаційної політики Юрій Стець на прес-конференція в середу в Києві.

За його словами проект розрахований на 2,5 роки, згідно з яким Японія буде сприяти розвитку потенціалу телекомпанії шляхом надання експертів і обладнання, співпраці японського суспільного мовника NHK International з українською стороною, а також підготовки українських фахівців в Японії.

Голова Національної громадської телекомпанії України Зураб Аласанія розповів, що технічний компонент проекту передбачає угоду на будівництво апаратної, яка зможе керувати чотирма студіями, а експертний - 10 експертів, які на весь час дії проекту будуть жити і працювати в Україні, проводити тренінги для персоналу, консультувати керівництво НГТУ.

"З січня ми цю програму запустимо і сподіваємося, що здійснимо все швидше, ніж за два роки. Адже суспільство України не хоче стільки чекати. Сподіваємося, що з наступного року в конкретиці це відобразиться таким чином: по-перше, завдяки цьому проекту ми зможемо видати HD, і зміниться розмір картинки - з 3 на 4 перейдемо на 16 на 9", - уточнив З.Аласанія.