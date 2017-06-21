Кличко презентував Київ на конгресі Всесвітньої асоціації мегаполісів у Монреалі

Мер Києва Віталій Кличко презентував українську столицю на конгресі Всесвітньої асоціації мегаполісів, який проходить в канадському Монреалі.

Як повідомляє в середу вранці прес-служба міського голови, В.Кличко взяв участь у відкритті Конгресу і, зокрема, в панельній дискусії "Міста в центрі прийняття рішень - комплексні стратегії сталого розвитку", де представив ключові напрямки розвитку Києва.

Окреслюючи проблеми, з якими зіткнувся, ставши мером, В.Кличко зазначив повний занепад міського господарства: величезний зовнішній борг, запущена інфраструктура, в яку гроші не вкладали десятками років, порожня скарбниця, борги із зарплат і відсутність грошей для розвитку, корумпована бюрократична система. "У такій ситуації ми починали практично з нуля будувати життєздатну систему, закладати основу для розвитку", - підкреслив міський голова Києва.

Мер зазначив, що столична влада почала з відновлення економіки міста та боротьби з корупцією. Зокрема, запустили в рамках впровадження системи Smart City "Відкритий бюджет", щоб контролювати кошти та розвивати місто. Через рік ці заходи дозволили додатково отримати до міського бюджету на 30% більше, ніж планували, погасити всі борги із зарплати і спрямувати кошти на відновлення інфраструктури та соціальні програми.

"Ми закінчуємо будівництво нової нитки міського колектора, будуємо нові дитсадки і школи. Тому що їх теж дуже бракує. Ремонтуємо лікарні, створюємо нові парки і сквери, спортивні об'єкти. Продовжуємо вже третій рік масштабний ремонт доріг. Сотні кілометрів щорічно капітально відновлюємо. Одним із пріоритетних проектів є завершення будівництва Подільсько-Воскресенського моста. Тобто створення і оновлення інфраструктури - один із стратегічних напрямків для Києва ", - зазначив В.Кличко.

Місто визначило і свою стратегію роботи з інвесторами. "В минулому році 60% залучених в Україну інвестицій прийшли саме до Києва. І працюють на місто. Тому що бізнес бачить, що є зміни, створені прозорі умови для його роботи, інвестиції в Україні - це вигідно і перспективно", - зазначив він.

Особливу увагу столична влада приділяє взаємодії з громадськістю міста. Суспільство в Україні сьогодні дуже активне й ініціативне, і спільні зусилля влади і суспільства дають хороші результати.

"Ми разом із громадою повернули місту (через суди і розгляди) кілька об'єктів, які колись були фактично вкрадені у міста і віддані під забудову. Це і легендарний велотрек, і красивий парк "Наталка", і стадіон "Старт", який ми реконструюємо до наступного року. Такі успіхи надихають людей і дають їм віру, що від них теж залежить майбутнє їхнього міста. Це дуже важливо, я вважаю. І це велика допомога і опора для влади. Так, ми на початку шляху. Але не схибимо. Моя амбіція - зробити Київ справжньою європейською столицею: розвиненою, комфортною, красивою. І ми рухаємося в цьому напрямку", - зазначив В.Кличко.

Всесвітня асоціація мегаполісів (Metropolis) об'єднує керівників майже 140 найбільших міст і агломерацій світу. Вона є майданчиком для контактів та обміну досвідом у вирішенні широкого кола питань місцевого та глобального рівня.