Глава Uber Каланік пішов у відставку на вимогу акціонерів

Творець і гендиректор таксі-сервісу Uber Тревіс Каланік пішов у відставку з поста CEO під тиском з боку акціонерів, але зберіг місце в раді директорів. Першою про це написала The New York Times, потім інформацію підтвердили в прес-службі компанії.

У Uber немає кандидатури наступника, при цьому компанія продовжує працювати без фінансового та операційного директорів і цілого ряду інших топ-менеджерів.

Минулого тижня Т.Каланік оголосив про відхід від справ на невизначений термін для роботи над собою і жалоби за матері. В кінці травня човен, в якому були батьки Каланіка Бонні і Дональд, наскочив на камінь і розбився, мати загинула на місці, батька вдалося врятувати.

Тим часом, як пише NYT, в Uber склалася конфліктна ситуація, в результаті якої представники п'яти великих інвесторів компанії зажадали від Т.Каланіка негайного відходу.

Свої вимоги вони виклали в листі на ім'я CEO, коли той перебував у Чикаго. Вони написали, що Т.Каланік повинен негайно залишити пост, бо компанія має потребу в оновленні керівництва. Засновник Uber, порадившись як мінімум з одним членом правління компанії і провівши переговори з декількома інвесторами, погодився з вимогою.

"Я люблю Uber сильніше, ніж будь-що в цьому світі, і в цей важкий для мого життя момент я вирішив прийняти вимогу інвесторів і відійти в бік, щоб допомогти компанії повернутися до розвитку замість того, щоб відволікатися на конфлікти", - написав Т.Каланік в зверненні.

Правління компанії також випустило заяву, в якій зазначено, що для Т.Каланіка "Uber завжди був на першому місці", але його відхід з поста дозволить компанії відкрити нову главу своєї історії. Від більш докладних коментарів в компанії відмовилися.

Раніше в червні Uber повідомив про квартальний збиток у $708 млн і оголосив про відставку фіндиректора. З моменту заснування в 2008 році Uber залучив близько $15 млрд боргового та дольового фінансування. З цієї суми у компанії залишилося близько $7,2 млрд - приблизно стільки ж, як і на кінець минулого року, оскільки діяльність компанії вимагає масштабних вливань.

За останні місяці компанія постраждала від серії скандалів, зокрема від звинувачень у жорсткій корпоративній культурі і судової справи з компанією Alphabet, яка звинуватила Uber в крадіжці технології для автомобілів на автономному управлінні.

У червні з Uber звільнили понад 20 осіб після розслідування про домаганнях. Крім цього, понад 30 осіб повинні пройти спеціальне навчання або консультації, а семеро отримали від компанії письмові попередження. Uber запекло критикували через ставлення до жінок на роботі. Раніше в цьому році колишня співробітниця С’юзан Фаулер опублікувала в своєму блозі розповідь про сексуальні домагання і сексизм у компанії. Зокрема, вона звинуватила керівництво в ігноруванні скарг жінок на домагання.

Крім того, взимку в центрі скандалу опинився і сам Т.Каланік. У мережі з'явився відеоролик, на якому глава Uber лається з одним з водіїв через зниження тарифів на перевезення. Публікація відео змусила CEO заявити про те, що йому потрібна допомога з керівництвом компанією.

У Uber по всьому світу працюють понад 12 тис. осіб. Власні дані компанії свідчать про те, що близько 36% співробітників Uber - жінки.

Uber - міжнародна технологічна компанія, яка розробляє мобільні сервіси за викликом автомобілів з персональним водієм. Компанія надає послуги у понад 570 містах майже в 70 країнах. На території СНД Uber присутній в Росії (зокрема в Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону, Сочі, Краснодарі, Нижньому Новгороді й Уфі), Білорусі (Мінськ), Азербайджані (Баку), Казахстані (Астана ) і в Україні (Київ).