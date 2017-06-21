Події

15:11 21.06.2017

Нова редакція реєстру ліків за програмою реімбурсації буде введена до кінця липня

Нова редакція реєстру лікарських засобів, передбачена урядовою програмою "Доступні ліки", буде введена в дію 31 липня, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України на сайті відомства.

Прийом заявок від потенційних учасників програми з ціновими припущеннями за 21 міжнародною непатентованою назвою (МНН) буде здійснюватися з 3-12 липня включно.

МОЗ планує сформувати новий реєстр до 22 липня, а затвердити його - 24 липня.

У відомстві наголошують на тому, що реєстр оновлюється повністю, відповідно до чого діючі учасники програми повинні повторно подати заявки для включення препаратів до реєстру.

Раніше Міністерство охорони здоров'я оприлюднило попередній реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 16 червня 2017 року.

Наразі програмі беруть участь 35 виробник: 18 з країн ЄС, 15 з України, один з Ізраїлю, і один з Індії.

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