Генпрокуратура направила до Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Лозового

Генеральна прокуратура України направила до парламенту подання про надачу згоди на притягнення народного депутата України (фракція Радикальної партії Олега Ляшка) Андрія Лозового до кримінальної відповідальності.

"Генеральна прокуратура України направила до Верховної Ради для розгляду подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України А.С.Лозового", - написала в своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган в середу.

Пізніше генпрокурор України зазначив, що в діях А.Лозового вбачаються ознаки умисного ухилення від сплати податків в розмірі 1,846млн грн.

"Вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата А.Лозового, в діях якого вбачаються ознаки умисного ухилення від сплати податків в розмірі 1,846 млн грн", - написав Ю.Луценко на своїй сторінці на Facebook у середу вдень.

Як повідомлялося, Генпрокуратура України підготувала подання до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності з депутатів Геннадія Бобова (група "Відродження"), Є.Дейдея (фракція "Народний фронт") і А.Лозового (фракція "Радикальної партії").

"Під час спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП і НАБУ до Верховної Ради України підготовлено подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова (ст. 212, 366 прим 1 КК України), Євгена Дейдея (ст. 368 прим 2 КК України ) і Андрія Лозового (ст. 212, 368 прим 2 КК України) ", - написав Ю.Луценко на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю.

Ст.212 Кримінального кодексу України - "Ухилення від сплати податків і зборів", ст.368-2 КК - "Незаконне збагачення".

19 травня О.Лозовий заявив, що вважає намір Ю.Луценка зняти з нього депутатську недоторканність політичною розправою і не має наміру їхати з України. "Генеральний прокурор Луценко перейшов червону лінію в своєму бажанні політичної розправи над нашою командою. Думаю, для нього це погано закінчиться...", - сказав А.Лозовий у коментарі інтернет-виданню "Українська правда". На запитання про те, чи має він намір залишати територію України, нардеп відповів: "Ні, працюю в Києві спокійно, п'ю спокійно чай з соратниками".

22 травня А.Лозовий повідомив, що подав до суду позовну заяву до генпрокурора України Юрія Луценка про захист честі, гідності та ділової репутації. "Подав до суду на генерального прокурора України Юрія Луценка за поширення неправдивої інформації проти мене, що завдало шкоди моїй діловій репутації. Намагаючись дискредитувати "Радикальну партію" Олега Ляшка та залякати нас, генпрокурор без вищої юридичної освіти ... зробив заяву, в якій звинувачує мене у вчиненні злочинів, розслідування яких навіть не є компетенцією ГПУ", - написав А.Лозовий у своїй сторінці Facebook у понеділок.

При цьому він зазначив, що анонсованого Ю.Луценко подання до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності за станом на понеділок "так і немає, хоча пройшло вже три доби". О.Лозового опублікував у своїй сторінці в соцмережі фотокопію позовної заяви.

Відповідно до фотокопії, нардеп просить суд визнати поширену генпрокурором інформацію про те, що "народний депутат України Лозовій Андрій Сергійович скоїв злочин, а саме ухилявся від сплати податків, зборів, та інших обов'язкових платежів та незаконно збагатився" такою, що не відповідає дійсності і принижує його честь, гідність і ділову репутацію.

Також А.Лозовий просить суд зобов'язати Ю.Луценка публічно спростувати поширену ним інформацію щодо звинувачень на адресу парламентарія і припинити неправомірні дії, що принижують його честь, гідність і ділову репутацію.

Крім цього нардеп просить суд стягнути з генпрокурора 1 гривню на його користь "як відшкодування морального збитку" і стягнути з Ю.Луценка судові витрати.