Події

17:11 21.06.2017

КМДА зобов'яже власника будівлі на Хрещатику, що постраждала від учорашньої пожежі, відновити її

Профільний департамент Київської міської державної адміністрації (КМДА) направить власнику будівлі колишнього Центрального гастроному на вул. Хрещатик, 40/1 в столиці, в якому 20 червня сталася пожежа, припис з вимогою відновити пам'ятник архітектури, повідомляє прес-служба КМДА в середу.

Згідно з повідомленням, департамент також направить листи до Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та органів внутрішніх справ для отримання актуальної інформації про причини події.

"За попередніми висновками, причина пожежі - недбалість будівельників, які виконували роботи на даху будівлі. Тому я звертаюся до управління з надзвичайних ситуацій з проханням перевірити всі такі об'єкти міста на дотримання пожежних норм. Також я надав доручення профільним департаментам провести перевірку дозвільних документів з цього об'єкту", - процитовано в повідомленні слова першого заступника голови КМДА Геннадія Пліса.

За його даними, власником будівлі на вул. Хрещатик, 40/1 виступає ТОВ "АБ Інвестиції і розвиток" (Київ), яке в 2007 році уклало з Головним управлінням охорони культурної спадщини КМДА охоронний договір щодо відповідного нежитлового будинку-пам'ятки загальною площею 3,508 тис. кв. м.

Як уточнюється в повідомленні, в лютому 2017 року відділ інспекції держконтролю об'єктів культурної спадщини та археологічного нагляду КМДА після огляду зазначеної будівлі видав припис для усунення порушень. У травні порушнику було вручено постанову про накладення фінансових санкцій за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини, яке було оплачено.

Як повідомив заступник голови КМДА з питань містобудування Олександр Спасибко, зараз міська влада звертається до Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) з проханням перевірити законність видачі містобудівних умов і обмежень щодо цього об'єкта.

О.Спасибко також наголосив, що міськадміністрація не дозволить зводити на Хрещатику будівлі, які порушують цілісність архітектурного ансамблю.

"Будь-які зміни в історичному центрі можуть здійснюватися лише за згодою громади та експертів містобудівної ради. Ми підтримуємо сумлінних забудовників, які реставрують пам'ятники архітектури і справно платять податки, проте наше завдання -зберігати пам'ятники історії, архітектури та містобудування", - зазначив він.

Як повідомлялося 20 червня о 16:57 до поліції надійшло повідомлення про задимлення на даху колишнього Центрального гастроному на вул. Хрещатик Шевченківського району столиці.

За інформацією прес-служби ДСНС, пожежу ліквідовано о 21:04 вівторка. Його орієнтовна площа становила близько тисячі кв. м. Вогонь знищив другий і третій поверхи приміщення колишнього Центрального гастроному, а також пошкодив перекриття будівлі.

Жертв і постраждалих немає.

Як повідомили у ДСНС, існує загроза часткового руйнування будівлі.

За даними КМДА, будівлю на вул. Хрещатик, 40/1 за наказом Міністерства культури і туризму України занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України як пам'ятку історії, архітектури та містобудування місцевого значення - "Готель "Кане"(1873-1874 рр.).

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