КМДА зобов'яже власника будівлі на Хрещатику, що постраждала від учорашньої пожежі, відновити її

Профільний департамент Київської міської державної адміністрації (КМДА) направить власнику будівлі колишнього Центрального гастроному на вул. Хрещатик, 40/1 в столиці, в якому 20 червня сталася пожежа, припис з вимогою відновити пам'ятник архітектури, повідомляє прес-служба КМДА в середу.

Згідно з повідомленням, департамент також направить листи до Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та органів внутрішніх справ для отримання актуальної інформації про причини події.

"За попередніми висновками, причина пожежі - недбалість будівельників, які виконували роботи на даху будівлі. Тому я звертаюся до управління з надзвичайних ситуацій з проханням перевірити всі такі об'єкти міста на дотримання пожежних норм. Також я надав доручення профільним департаментам провести перевірку дозвільних документів з цього об'єкту", - процитовано в повідомленні слова першого заступника голови КМДА Геннадія Пліса.

За його даними, власником будівлі на вул. Хрещатик, 40/1 виступає ТОВ "АБ Інвестиції і розвиток" (Київ), яке в 2007 році уклало з Головним управлінням охорони культурної спадщини КМДА охоронний договір щодо відповідного нежитлового будинку-пам'ятки загальною площею 3,508 тис. кв. м.

Як уточнюється в повідомленні, в лютому 2017 року відділ інспекції держконтролю об'єктів культурної спадщини та археологічного нагляду КМДА після огляду зазначеної будівлі видав припис для усунення порушень. У травні порушнику було вручено постанову про накладення фінансових санкцій за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини, яке було оплачено.

Як повідомив заступник голови КМДА з питань містобудування Олександр Спасибко, зараз міська влада звертається до Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) з проханням перевірити законність видачі містобудівних умов і обмежень щодо цього об'єкта.

О.Спасибко також наголосив, що міськадміністрація не дозволить зводити на Хрещатику будівлі, які порушують цілісність архітектурного ансамблю.

"Будь-які зміни в історичному центрі можуть здійснюватися лише за згодою громади та експертів містобудівної ради. Ми підтримуємо сумлінних забудовників, які реставрують пам'ятники архітектури і справно платять податки, проте наше завдання -зберігати пам'ятники історії, архітектури та містобудування", - зазначив він.

Як повідомлялося 20 червня о 16:57 до поліції надійшло повідомлення про задимлення на даху колишнього Центрального гастроному на вул. Хрещатик Шевченківського району столиці.

За інформацією прес-служби ДСНС, пожежу ліквідовано о 21:04 вівторка. Його орієнтовна площа становила близько тисячі кв. м. Вогонь знищив другий і третій поверхи приміщення колишнього Центрального гастроному, а також пошкодив перекриття будівлі.

Жертв і постраждалих немає.

Як повідомили у ДСНС, існує загроза часткового руйнування будівлі.

За даними КМДА, будівлю на вул. Хрещатик, 40/1 за наказом Міністерства культури і туризму України занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України як пам'ятку історії, архітектури та містобудування місцевого значення - "Готель "Кане"(1873-1874 рр.).