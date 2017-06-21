Сміття зі Львова почнуть вивозити в четвер

Вивезення твердих побутових відходів зі Львова розпочнеться вже в четвер, 22 червня, заявляє віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

"Завтра ми почнемо вивозити. Вже визначилися з обсягами і транспортом - потрібно приблизно 600 рейсів. Куди возити - інше питання", - сказав Г.Зубко на брифінгу у Львові в середу.

За словами віце-прем'єра, місця прийому відходів зі Львова будуть визначені в робочому порядку. Він наголосив, що не хоче обговорювати це питання публічно, оскільки одразу ж розпочнуться акції протесту і блокування. Г.Зубко сказав, що це пов'язано з негативним досвідом жителів багатьох регіонів країни, куди возили сміття зі Львова і викидали посадками.

Він закликав мера Львова активніше впроваджувати в життя меморандум, підписаний з майже двома десятками міст Львівської області.

"Потрібно їздити, спілкуватися, переконувати людей", - наголосив віце-прем'єр.

Крім того, він пропонує розглянути питання про влаштування тимчасового полігону на території ТЕЦ-2, де місто планує побудувати сміттєпереробний завод. "Там 125 гектарів площі і логічно, щоб такий полігон розмістився поблизу майбутнього заводу", - сказав Г.Зубко.

Також віце-прем'єр сказав, що за потреби для вивезення відходів зі Львова буде залучено полігони з інших областей. За його словами, питання про ситуацію з вивезенням відходів зі Львова розглядатимуть на засіданні Державної комісії з питань надзвичайних ситуацій.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий сказав журналістам, що зустріч не принесла очікуваних результатів. "Я не почув, куди нам вивозити сміття, у нас критична ситуація", - сказав він.

Мер негативно висловився щодо ідеї облаштувння тимчасового полігону в межах міста. "Це не мудра думка, тому що це неможливо в зв'язку з нормами законодавства, а крім того, Львів дуже компактне місто", - наголосив А.Садовий.

За його словами, меморандум може запрацювати в рамках півроку, а місту потрібна ділянка під резервний полігон, тому що полігони області наразі не в змозі прийняти обсяги Львова.

А.Садовий повідомив, що у Львові накопичилося понад 11 тисяч тонн відходів.