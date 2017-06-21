Генпрокурор вніс до Ради подання про надання згоди на арешт нардепа Розенблата

Генеральний прокурор України Юрій Луценко направив до парламенту подання про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата (фракція "Блок Петра Порошенка") Борислава Розенблата.

"Вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата Б.Розенблата, в діях якого вбачаються ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму $280 тис.", - написав генпрокурор на сторінці у Facebook.

У свою чергу прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган уточнила, що кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.4 ст. 368 КК.

Як повідомлялося, 19 червня стало відомо про затримання охоронця нардепа Б.Розенблата при отриманні хабара в сумі $200 тис. за вирішення питання з ліцензуванням видобутку бурштину.

Пізніше низка ЗМІ з посиланням на джерело в НАБУ повідомили, що хабар, за який затримали охоронця, призначався двом парламентаріям, зокрема народному депутату фракції "Народний фронт" Максиму Полякову.

20 червня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що в рамках розслідування кримінального провадження про незаконний видобуток бурштину затримано шістьох осіб: трьох помічників нардепів, охоронця, двох представників антикорупційних громадських організацій.

Директор НАБУ Артем Ситник зазначив, що встановлення незаконних схем спроби легалізації видобутку бурштину та причетності до них народних депутатів Б.Розенблата і М.Полякова стало першою агентурною операцією НАБУ, проведеною спільно з Федеральним бюро розслідувань (ФБР) США.

Сам Б.Розенблат заперечує отримання хабара, але визнає, що готував поправки до законопроекту про видобуток бурштину, про які говорив Н.Холодницький.

Увечері 20 червня стало відомо, що Генеральна прокуратура України отримала від САП подання, зокрема, на Б.Розенблата.