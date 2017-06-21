Тристороння контактна група підтримала дотримання "хлібного перемир'я" на Донбасі

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі підтримала дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня, повідомила прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Тристороння контактна група підтримала звернення місцевих рад про початок т.зв. хлібного перемир'я - дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня 2017 року і далі", - написала вона на сторінці у Facebook у середу за підсумками засідання ТКГ.

За даними Д.Оліфер, в економічній підгрупі було продовжено роботу із забезпечення життєдіяльності інфраструктури Донбасу.