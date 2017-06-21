Політична підгрупа ТКГ має зайнятися питанням створення робочої підгрупи щодо українсько-російського кордону

Серед пріоритетних питань для роботи політичної підгрупи в рамках Тристоронньої контактної групи мають бути, зокрема, скасування експропріації українських і європейських підприємств в ОРДЛО, а також створення робочої підгрупи з питань українсько-російського кордону, зазначає прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Скасування експропріації українських і європейських підприємств в ОРДЛО; денонсація указу президента РФ про визнання документів, виданих псевдовладі ОРДЛО; відмова від встановлення т.зв. "кордону" і рублевої зони на непідконтрольну Україні частину Донбасу; створення робочої підгрупи з питань українсько-російського кордону - саме ці питання мають стояти на порядку денному роботи політичної підгрупи", - написала Д.Оліфер на сторінці у Facebook у середу за підсумками засідання ТКГ у Мінську.