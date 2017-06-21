Події

18:55 21.06.2017

Питання участі в конкурсі на концесію тепломереж Києва буде розглянуто за поліпшення регуляторного середовища

ПАТ "Київенерго" готове розглянути питання участі в майбутньому конкурсі на концесію столичних тепломереж за умови поліпшення регуляторного середовища, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі компанії з посиланням на главу наглядової ради компанії Івана Плачкова.

"Київенерго" готове розглядати пропозиції участі в конкурсі за умови зміни регуляторного середовища та створення сприятливого інвестиційного клімату в українській теплоенергетиці ", - цитує його прес-служба.

І.Плачков нагадує, що на сьогодні в галузі накопичилася низка невирішених проблем, тому без їх усунення концесійний конкурс не може бути успішним.

Як повідомлялося, Київська міська рада вирішила припинити дію угоди між Київською міською державною адміністрацією (КМДА) і енергопостачальною компанією "Київенерго" з управління тепломережами міста від 27 вересня 2001 року, попередньо продовживши його на чотири місяці - до завершення майбутнього опалювального сезону 26 квітня 2018 року.

Надалі заплановано провести конкурс на концесію тепломереж. КМДА проводить переговори з Fortum Corporation (Фінляндія) і Veolia Environnement (Франція) про співпрацю з управління тепловими мережами.

Ще одним з можливих варіантів з управління мережами галузеві експерти називають продаж компанії "Київенерго" стратегічному інвестору з подальшим обслуговуванням міських тепломереж цією компанією.

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