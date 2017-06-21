Суд заарештував помічницю депутата Полякова з альтернативою застави у 160 тис. грн

Солом'янський районний суд Києва ухвалив рішення про взяття під варту з альтернативою застави у 160 тис. грн помічницю народного депутата України Максима Полякова (фракція "Народний фронт") Тетяну Любонько.

Відповідне рішення суд виніс у середу, розглянувши клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Під час судового засідання кілька народних депутатів від "Народного фронту", зокрема М.Поляков, просили суд про запобіжний захід у вигляді їх поручительства.

20 червня керівник САП Назар Холодницький повідомив, що в рамках розслідування кримінального провадження про незаконний видобуток бурштину затримано шістьох осіб: трьох помічників нардепів, охоронця, двох представників антикорупційних громадських організацій.

Директор НАБУ Артем Ситник зазначив, що встановлення незаконних схем спроби легалізації видобутку бурштину та причетності до них народних депутатів Борислава Розенблата (фракція БПП) і М.Полякова було першою агентурною операцією НАБУ, проведеною спільно з Федеральним бюро розслідувань (ФБР) США.

Сам Б.Розенблат заперечує отримання хабара, але визнає, що готував поправки до законопроекту про видобуток бурштину, про які говорив Н.Холодницький.

М.Поляков заперечує отримання грошей за підготовку законопроектів у Верховній Раді. За його словами, затриману помічницю змушують свідчити проти нього.

21 червня до Верховної Ради надійшли подання на зняття депутатської недоторканності з п'яти нардепів, зокрема Б.Розенблата і М.Полякова.

На сайті Верховної Ради Т.Любонько значиться як помічник-консультант М.Полякова за строковим трудовим договором на постійній основі.