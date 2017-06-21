До Ради надійшли подання генпрокурора на 5 нардепів, зокрема на Полякова

Подання на зняття недоторканності з п'яти народних депутатів надійшли до Верховної Ради в середу, голова парламенту Андрій Парубій направив їх до профільного комітету.

"До Верховної Ради надійшло п'ять подань на народних депутатів. Голова парламенту направив їх до регламентного комітету", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" прес-секретар спікера Андрій Ковальов.

За його словами, подання надійшли на Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Олеся Довгого (група "Воля народу"), Євгена Дейдея, Максима Полякова (обидва - фракція "Народний фронт") і Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенка") .

Як повідомлялося, раніше генеральний прокурор Ю.Луценко повідомив про направлення до парламенту подань про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт О.Лозового, О.Довгого, Є.Дейдея і Б.Розенблата.

19 червня стало відомо про затримання охоронця нардепа Б.Розенблата нібито при отриманні хабара в сумі $200 тис. за вирішення питання з ліцензуванням видобутку бурштину.

Пізніше кілька ЗМІ з посиланням на джерело в НАБУ повідомили, що хабар, за який затримано охоронця, призначався двом парламентаріям, зокрема М.Полякову. Сам М.Поляков назвав дії НАБУ "політичним замовленням", а також заявив про тиск на його дружину і помічників.

Керівник САП Назар Холодницький у вівторок повідомив, що в рамках розслідування кримінального провадження про незаконний видобуток бурштину затримано шістьох осіб: трьох помічників нардепів, охоронця, двох представників антикорупційних громадських організацій.

Директор НАБУ Артем Ситник зазначив, що встановлення незаконних схем спроби легалізації видобутку бурштину та причетності до них народних депутатів Б.Розенблата і М.Полякова було першою агентурною операцією НАБУ, проведеною спільно з Федеральним бюро розслідувань (ФБР) США.