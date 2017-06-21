Події

19:19 21.06.2017

До Ради надійшли подання генпрокурора на 5 нардепів, зокрема на Полякова

Подання на зняття недоторканності з п'яти народних депутатів надійшли до Верховної Ради в середу, голова парламенту Андрій Парубій направив їх до профільного комітету.

"До Верховної Ради надійшло п'ять подань на народних депутатів. Голова парламенту направив їх до регламентного комітету", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" прес-секретар спікера Андрій Ковальов.

За його словами, подання надійшли на Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Олеся Довгого (група "Воля народу"), Євгена Дейдея, Максима Полякова (обидва - фракція "Народний фронт") і Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенка") .

Як повідомлялося, раніше генеральний прокурор Ю.Луценко повідомив про направлення до парламенту подань про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт О.Лозового, О.Довгого, Є.Дейдея і Б.Розенблата.

19 червня стало відомо про затримання охоронця нардепа Б.Розенблата нібито при отриманні хабара в сумі $200 тис. за вирішення питання з ліцензуванням видобутку бурштину.

Пізніше кілька ЗМІ з посиланням на джерело в НАБУ повідомили, що хабар, за який затримано охоронця, призначався двом парламентаріям, зокрема М.Полякову. Сам М.Поляков назвав дії НАБУ "політичним замовленням", а також заявив про тиск на його дружину і помічників.

Керівник САП Назар Холодницький у вівторок повідомив, що в рамках розслідування кримінального провадження про незаконний видобуток бурштину затримано шістьох осіб: трьох помічників нардепів, охоронця, двох представників антикорупційних громадських організацій.

Директор НАБУ Артем Ситник зазначив, що встановлення незаконних схем спроби легалізації видобутку бурштину та причетності до них народних депутатів Б.Розенблата і М.Полякова було першою агентурною операцією НАБУ, проведеною спільно з Федеральним бюро розслідувань (ФБР) США.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зайдік підтвердив досягнення домовленостей про "хлібне перемир'я" на Донбасі до кінця серпня

Гуманітарна підгрупа ТКГ продовжує узгодження списків заручників

Суд заарештував помічницю депутата Полякова з альтернативою застави у 160 тис. грн

Тристороння контактна група підтримала дотримання "хлібного перемир'я" на Донбасі

Генпрокурор вніс до Ради подання про надання згоди на арешт нардепа Розенблата

ОСТАННЄ

Подання на позбавлення недоторканності Лозового - це політичне замовлення

"Оппоблок" буде голосувати проти пенсійної реформи

За Гран-прі ОМКФ поборються 12 фільмів з 12 країн

ПАТ "Мотор Січ" на Le Bourget-2017 підписало контракт на постачання двигунів для китайських УТС К-8G

Екс-начальник ДПІ Шевченківського району Києва Башук заарештований з альтернативою застави 15 млн грн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Аминокислоты
РЕКЛАМА