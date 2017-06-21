Польща припинила прийом газу з Ямалу-Європи через зростання вмісту води, Німеччина скорочує прийом

Польський газотранспортний оператор Gaz-System S.A. з ранку середи призупинив прийом російського газу, що транспортується по магістралі "Ямал-Європа", через його неналежну якість, повідомляє польська сторона.

Обмеження введено з 7:00 (за Києвом) 21 червня до 7:00 (за Києвом) 23 червня.

В "Газпром експорті" журналістам прокоментували: "Увечері 20 червня виникла короткочасна технічна проблема, пов'язана з якістю газу, що подається в систему Ямал-Європа. Фахівці залучених компаній Групи Газпром вживають всіх необхідних заходів для якнайшвидшого вирішення цього питання і подачі газу належної якості. Фахівці нашої компанії вжили всіх заходів для того, щоб ця ситуація не вплинула на виконання "Газпром експортом" заявок європейських клієнтів і на надійність газопостачання Європи".

Йдеться про підвищення рівня вологи в газі.

Як свідчать дані компанії Gascade, яка експлуатує вже німецький ділянку "Ямалу-Європи", з середини дня скоротилася і подача газу в ФРН з цієї магістралі. За останньою доступною інформацією пікове скорочення за середу склало близько 500 тис. куб. м на годину або 13%.