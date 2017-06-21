Події

19:29 21.06.2017

Польща припинила прийом газу з Ямалу-Європи через зростання вмісту води, Німеччина скорочує прийом

Польський газотранспортний оператор Gaz-System S.A. з ранку середи призупинив прийом російського газу, що транспортується по магістралі "Ямал-Європа", через його неналежну якість, повідомляє польська сторона.

Обмеження введено з 7:00 (за Києвом) 21 червня до 7:00 (за Києвом) 23 червня.

В "Газпром експорті" журналістам прокоментували: "Увечері 20 червня виникла короткочасна технічна проблема, пов'язана з якістю газу, що подається в систему Ямал-Європа. Фахівці залучених компаній Групи Газпром вживають всіх необхідних заходів для якнайшвидшого вирішення цього питання і подачі газу належної якості. Фахівці нашої компанії вжили всіх заходів для того, щоб ця ситуація не вплинула на виконання "Газпром експортом" заявок європейських клієнтів і на надійність газопостачання Європи".

Йдеться про підвищення рівня вологи в газі.

Як свідчать дані компанії Gascade, яка експлуатує вже німецький ділянку "Ямалу-Європи", з середини дня скоротилася і подача газу в ФРН з цієї магістралі. За останньою доступною інформацією пікове скорочення за середу склало близько 500 тис. куб. м на годину або 13%.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зайдік підтвердив досягнення домовленостей про "хлібне перемир'я" на Донбасі до кінця серпня

Гуманітарна підгрупа ТКГ продовжує узгодження списків заручників

До Ради надійшли подання генпрокурора на 5 нардепів, зокрема на Полякова

Суд заарештував помічницю депутата Полякова з альтернативою застави у 160 тис. грн

Тристороння контактна група підтримала дотримання "хлібного перемир'я" на Донбасі

ОСТАННЄ

"Оппоблок" буде голосувати проти пенсійної реформи

За Гран-прі ОМКФ поборються 12 фільмів з 12 країн

ПАТ "Мотор Січ" на Le Bourget-2017 підписало контракт на постачання двигунів для китайських УТС К-8G

Екс-начальник ДПІ Шевченківського району Києва Башук заарештований з альтернативою застави 15 млн грн

НБУ надавав ПриватБанку півроку для врегулювання відносин з ФК "Динамо"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
обои для стен на price.ua
РЕКЛАМА