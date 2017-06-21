Події

19:33 21.06.2017

Гуманітарна підгрупа ТКГ продовжує узгодження списків заручників

Гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі продовжує узгодження списків заручників, повідомляє прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"У гуманітарній підгрупі триває процес узгодження списків. Ми очікуємо визначення конкретних термінів і форматів звільнення заручників. У цій роботі бере участь уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська", - написала Д.Оліфер на своїй сторінці в соцмережі Facebook в середу ввечері по підсумками засідання ТКГ у Мінську.

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