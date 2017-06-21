"Мотор Січ" з 2018 р розпочне поставки двигунів в Австрію

ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя) з 2018 року планує почати поставки в Австрію серійних авіаційних двигунів АІ-450С для європейського бізнес-джета DA-50.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в середу в керівництві підприємства, рамкову угоду з австрійською Diamond Aircraft Industries на поставку в 2018-2023 рр. 400 двигунів АІ-450С для DA-50 підписано сторонами в ході 52-го міжнародного авіакосмічного салону Le-Bourget-2017, що проходить 19-25 червня в передмісті Парижа (Франція).

"Підписання твердого контракту з австрійською стороною заплановано до кінця року", - уточнив співрозмовник агентства.

АІ-450С потужністю 460 к.с. спеціально розроблений для реалізації програми ремоторизації DA-50 австрійської Diamond Aircraft Industries, що входять в держконцерн "Укроборонпром" ДП "Івченко-Прогрес" (Запоріжжя).

Український AИ-450С четвертого покоління масою 170 кг повинен замінити на бізнес-джет DA-50 німецький дизельний Teledyne Continental TSIOF-550J потужністю 350 к.с. Літак широко використовується для навчання пілотів і в гуманітарних місіях, поставляється в країни ЄС, США і КНР. Успішний демонстраційний політ DA50-JP7 з українським АІ-450С відбувся у Відні в січні 2015 року.

ПАТ "Мотор Січ" - один з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію в більш ніж 100 країн світу.