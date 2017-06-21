За Гран-прі ОМКФ поборються 12 фільмів з 12 країн

Селекційна комісія відібрала 12 фільмів з Китаю, України, Сербії, Австрії, Литви, Ізраїлю, Естонії, Франції, Бразилії, Грузії, Бельгії, Іспанії, які будуть змагатися за Гран-Прі Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ) - "Золотого Дюка"- і інші нагороди Міжнародного конкурсу.

Як повідомила прес-служба кінофоруму, заявки на участь в конкурсних програмах були подані на 911 фільмів з 81 країни.

У Національній конкурсній програмі ОМКФ в цьому році заявлено 6 повнометражних і 17 короткометражних фільмів, а дві українські стрічки будуть брати участь одночасно в Міжнародному та Національної конкурсах. Також на Одеському кінофестивалі відбудеться світова прем'єра фільму "Рівень чорного" українського режисера Валентина Васяновича.

Журі кінофестивалю цього року очолить Крістіан Петцольд - німецький режисер, серед нагород якого "Срібний Ведмідь" 62-го Берлінського кінофестивалю за кращу режисуру (фільм "Барбара"). Також до складу Міжнародного журі увійшли: актриса турецького походження Сібель Кекіллі - володарка премій Lola, Bambi і Undine Awards; Римма Зюбіна - актриса кіно і театру, володарка премії "Золота Дзиґа" за кращу жіночу роль у фільмі "Гніздо горлиці"; Тудор Джурджу - член Європейської кіноакадемії, засновник і президент Міжнародного кінофестивалю в Трансільванії, ініціатор створення Національної кінопремії Румунії, засновник продюсерської компанії Libra Film, кінопрокатної компанії Transilvania Film; композитор Євген Гальперін, музика якого звучить саунтреком до багатьох кінострічок, серед яких "Малавита" (реж. Люк Бессон), "Битва за Севастополь" (реж. Сергій Мокрицький), "Дев'ять життів" (реж. Баррі Зонненфельд)тощо.

8-й Одеський міжнародний кінофестиваль пройде з 14 по 22 липня 2017 року.