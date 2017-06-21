Подання на позбавлення недоторканності Лозового - це політичне замовлення

Подання генерального прокурора України Юрія Луценка на позбавлення народного депутата фракції Радикальної партії Андрія Лозового є політичним замовленням, переконаний лідер фракції Олег Ляшко.

"Подання на Андрія Лозового - це виконання Луценко політичного замовлення президента Порошенко по залякуванню і переслідуванню нашої опозиційної політичної сили", - написав О.Ляшко на своїй сторінці в соцмережі Facebook в середу ввечері.

При цьому він закликав главу держави і генпрокурора "хоча б посадити по троє своїх друзів, як обіцяли українцям".

Як повідомлялося, подання на зняття недоторканності з п'яти народних депутатів, в т.ч. О.Лозового, надійшли до Верховної Ради в середу, голова парламенту Андрій Парубій направив їх до профільного комітету. Перед цим Ю.Луценко повідомив про направлення відповідного подання Генпрокуратурою в парламент. За словами генпрокурора, в діях О.Лозового вбачаються ознаки умисного ухилення від сплати податків в розмірі 1,846млн грн.

Раніше, за словами Ю.Луценка, в ході спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП і НАБУ до Верховної Ради України підготовлені подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова (ст. 212, 366 прим 1 КК України), Євгенія Дейдея ( ст. 368 прим 2 КК України) та Андрія Лозового (ст. 212, 368 прим 2 КК України). Ст.212 Кримінального кодексу України - "Ухилення від сплати податків і зборів", ст.368-2 КК - "Незаконне збагачення".

19 травня О.Лозовий заявив, що вважає намір Ю.Луценко зняти з нього депутатську недоторканність політичною розправою і не збирається тікати з України. 22 травня він повідомив, що подав до суду позовну заяву до Ю.Луценка про захист честі, гідності та ділової репутації.