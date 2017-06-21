Російський дипломат став заступником генсека ООН

Постпред РФ в Відні Володимир Воронков призначений главою нового управління по боротьбі з тероризмом ООН в статусі заступника генерального секретаря, повідомляє організація.

"Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш призначив Володимира Воронкова з РФ заступником генерального секретаря", - йдеться в повідомленні, поширеному в середу.

У ньому наголошується, що Володимир Воронков очолить нещодавно створене управління по боротьбі з тероризмом, засноване резолюцією Генасамблеї 71/291 від 15 червня 2017 року.

23 лютого 2017 року генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив з пропозицією створити в Організації нове Управління по контртероризму під керівництвом заступника генсека.

Він розповів, що нове Управління буде відігравати провідну роль у виконанні завдань, які на генерального секретаря поклали держави-члени ООН, буде надавати необхідну підтримку країн в їх антитерористичній діяльності та забезпечувати прозорість діяльності Організації по боротьбі з тероризмом і мобілізацію ресурсів.

16 червня Генеральна Асамблея ООН одноголосно схвалила створення Управління Всесвітньої організації з протидії тероризму.

"Я вважаю, що у нас є проблеми з координацією між 38 структурами, які в рамках ООН займаються питаннями контртероризму. Природно, ми повинні мати один спеціальний офіс з одною відповідальною особою і цю посадову особу буде призначено на цьому тижні", - заявив Гутерріш на прес-конференції в Нью-Йорку. Він зазначив, що "під крило" Управління по контртерору перейдуть 38 оонівських відділів і структур, які займаються тематикою тероризму.