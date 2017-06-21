Події

20:13 21.06.2017

Російський дипломат став заступником генсека ООН

Постпред РФ в Відні Володимир Воронков призначений главою нового управління по боротьбі з тероризмом ООН в статусі заступника генерального секретаря, повідомляє організація.

"Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш призначив Володимира Воронкова з РФ заступником генерального секретаря", - йдеться в повідомленні, поширеному в середу.

У ньому наголошується, що Володимир Воронков очолить нещодавно створене управління по боротьбі з тероризмом, засноване резолюцією Генасамблеї 71/291 від 15 червня 2017 року.

23 лютого 2017 року генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив з пропозицією створити в Організації нове Управління по контртероризму під керівництвом заступника генсека.

Він розповів, що нове Управління буде відігравати провідну роль у виконанні завдань, які на генерального секретаря поклали держави-члени ООН, буде надавати необхідну підтримку країн в їх антитерористичній діяльності та забезпечувати прозорість діяльності Організації по боротьбі з тероризмом і мобілізацію ресурсів.

16 червня Генеральна Асамблея ООН одноголосно схвалила створення Управління Всесвітньої організації з протидії тероризму.

"Я вважаю, що у нас є проблеми з координацією між 38 структурами, які в рамках ООН займаються питаннями контртероризму. Природно, ми повинні мати один спеціальний офіс з одною відповідальною особою і цю посадову особу буде призначено на цьому тижні", - заявив Гутерріш на прес-конференції в Нью-Йорку. Він зазначив, що "під крило" Управління по контртерору перейдуть 38 оонівських відділів і структур, які займаються тематикою тероризму.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Екс-міністр внутрішньої безпеки США підтвердив дані про кібератаки Кремля

Конгрес США може прийняти резолюцію про визнання Голодомору геноцидом

Порошенко обговорив з керівництвом США подальшу санкційну політику проти Росії

Ми не вбачаємо необхідності у зміні Мінського і Нормандського формату переговорів по Донбасу

Найближчим часом Україну відвідають представники адміністрації Трампа, будуть підписані важливі угоди

ОСТАННЄ

І.Луценко не береться прогнозувати, коли Рада приступить до законопроекту про реінтеграцію Донбасу

Франція буде готова в односторонньому порядку застосувати силу в Сирії в разі застосування Дамаском хімічної зброї

Honda призупинила на добу завод в Токіо через вірус WannaCry

Представник президента в Раді переконана, що недоторканність з 5 нардепів знімуть

Кабмін пропонує в 2017 році додати фіскалам понад 1 млрд грн на зарплату

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/
РЕКЛАМА