Можливою причиною масштабних пожеж в Португалії назвали умисний підпал

Навмисний підпал, можливо, а не буря, як вважали раніше, став причиною виникнення масштабних лісових пожеж в центральній частині Португалії, повідомляє в середу телерадіокомпанія RTP.

За словами голови організації "Ліги пожежних Португалії" Жаіма Суареша, імовірно, вогонь раніше в червні спалахнув за дві години до бурі. Він не уточнив інших подробиць, пославшись на необхідність проведення додаткового розслідування.

Жертвами пожеж стали вже 64 людини, більше 200 отримали травми.