Події

20:16 21.06.2017

Можливою причиною масштабних пожеж в Португалії назвали умисний підпал

Навмисний підпал, можливо, а не буря, як вважали раніше, став причиною виникнення масштабних лісових пожеж в центральній частині Португалії, повідомляє в середу телерадіокомпанія RTP.

За словами голови організації "Ліги пожежних Португалії" Жаіма Суареша, імовірно, вогонь раніше в червні спалахнув за дві години до бурі. Він не уточнив інших подробиць, пославшись на необхідність проведення додаткового розслідування.

Жертвами пожеж стали вже 64 людини, більше 200 отримали травми.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Екс-міністр внутрішньої безпеки США підтвердив дані про кібератаки Кремля

Конгрес США може прийняти резолюцію про визнання Голодомору геноцидом

Порошенко обговорив з керівництвом США подальшу санкційну політику проти Росії

Ми не вбачаємо необхідності у зміні Мінського і Нормандського формату переговорів по Донбасу

Найближчим часом Україну відвідають представники адміністрації Трампа, будуть підписані важливі угоди

ОСТАННЄ

І.Луценко не береться прогнозувати, коли Рада приступить до законопроекту про реінтеграцію Донбасу

Франція буде готова в односторонньому порядку застосувати силу в Сирії в разі застосування Дамаском хімічної зброї

Honda призупинила на добу завод в Токіо через вірус WannaCry

Представник президента в Раді переконана, що недоторканність з 5 нардепів знімуть

Кабмін пропонує в 2017 році додати фіскалам понад 1 млрд грн на зарплату

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog9734.html
РЕКЛАМА