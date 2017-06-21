Події

20:20 21.06.2017

У Мексиці вступив в силу закон про легалізацію медичної марихуани

Мексика дозволила медичну марихуану (офіційно опублікований закон), що дозволяє її вживання в лікувальних цілях, пише газета The Independent.

Після підпису президента Мексики Енріке Пенья Ньєто офіційно опублікований законопроект, що дозволяє використовувати медичний канабіс для лікування і в наукових цілях.

Законопроект був прийнятий в квітні, коли 371 політик з нижньої палати Конгресу проголосував "за", 19 осіб були проти або утрималися. Ініціатива також отримала підтримку мексиканського сенату в грудні: 98 сенаторів проголосували "за" і семеро "проти".

Закон дозволяє Міністерству охорони здоров'я регулювати використання медичної марихуани, наукові дослідження, а також її виробництво. На використання марихуани в рекреаційних цілях законопроект не поширюється.

Дозволивши медичну марихуану, Мексика приєдналася до невеликого числа країн, де рослина вже легалізована, включаючи Канаду і Португалію.

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