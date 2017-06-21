Події

20:44 21.06.2017

Конгрес США може прийняти резолюцію про визнання Голодомору геноцидом

Американський конгрес може прийняти резолюцію про визнання Голодомору в Україні 1932-33 років геноцидом, заявляє президент України Петро Порошенко.

"Тільки що завершилася зустріч зі спікером Конгресу Полом Райаном (Paul Davis Ryan), з лідером демократів в Конгресі пані Пелосі (Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi), з конгресменами, де ми отримали чергове підтвердження двосторонньої підтримки Конгресом, Сенатом України. Перш за все, результатом зустрічі є те, що я підняв питання з розгляду в Конгресі резолюції і визнання Голодомору геноцидом українського народу", - сказав П.Порошенко журналістам у Вашингтоні за підсумками візиту в США в середу.

Він додав, що його візит в США почався з відвідування пам'ятника жертвам Голодомору у Вашингтоні. "Ми отримали повну підтримку конгресменів, які погодилися прискорити розгляд цієї резолюції", - сказав П.Порошенко.

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