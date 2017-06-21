Кабмін пропонує в 2017 році додати фіскалам понад 1 млрд грн на зарплату

Кабінет міністрів пропонує виділити в 2017 році 1,3 млрд грн Державній фіскальній службі (ДФС), з яких 1,06 млрд грн - на оплату праці за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері фіскальної політики".

Відповідні норми містяться в урядовому законопроекті №6600 "Про внесення змін до державного бюджету на 2017 рік", зареєстрованому у Верховній Раді в середу.

Документ також передбачає виділення додатково Мінекономрозвитку 46,1 млн грн (з них на зарплату - 34,2 млн грн), Мінфіну - 77,9 млн грн (22,9 млн грн), Мін'юсту - 49,8 млн грн (40,8 млн грн), Мінсоцполітики - 20,8 млн грн (17,1 млн грн), Нацфінпослуг - 9,8 млн грн (3,3 млн грн) та Мінкультури - 2 млн грн (0,9 млн грн).

Крім цього, уряд пропонує виділити на сферу казначейського обслуговування додатково 251,2 млн грн, з яких - 122,3 млн грн на зарплату, а на фінмоніторинг - 94,9 млн грн, в тому числі на зарплату 44,6 млн грн.

У пояснювальній записці відсутня інформація про те, якою буде зарплата в міністерствах і відомствах завдяки такому збільшенню фінансування, а сказано лише, що ці витрати заплановані в рамках підтримки реалізації комплексної реформи держуправління.

Як повідомлялося, в цілому уряд пропонує збільшити доходи і витрати держбюджету-2017 на 26 млрд грн, в тому числі по загальному фонду - на 25 млрд грн.