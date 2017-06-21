Honda призупинила на добу завод в Токіо через вірус WannaCry

Японський автовиробник Honda був змушений призупинити на 24 години виробництво на одному своєму заводі після виявлення в своїх комп'ютерах вірусу WannaCry. Про це повідомляє видання The International Business Times.

Сьогодні стало відомо, що 18 червня Honda Motor Company виявила вірус WannaCry в комп'ютерній системі підприємства в Токіо. Роботу на заводі було зупинено наступного дня.

Як уточнюється, завод в японській столиці випускає моделі Accord, Odyssey Minivan і Step Wagon зі щоденною продуктивністю в 1 тис. автомобілів.

За словами представника компанії, вірус не позначився на роботі інших підприємств. На повну потужність завод в Токіо знову запрацював через добу. У компанії не уточнили, як шкідливе ПЗ було знешкоджено за такий короткий час.

Внаслідок атаки 12 травня програма-вимагач WannaCry заблокувала близько 300 тис. комп'ютерів в 150 країнах. Вірус WannaCry шифрує файли користувача, після чого їх стає неможливо використовувати. Хакерська атака менш ніж за тиждень заподіяла шкоду в розмірі $ 1 млрд.