Екс-міністр внутрішньої безпеки США підтвердив дані про кібератаки Кремля

Екс-міністр внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Джей Джонсон підтвердив дані спецслужб про те, що російський президент Володимир Путін "диригував" кібератаками в ході виборчої кампанії США. Про це він заявив під час свідчень в комітеті з розвідки Палати представників в середу, 21 червня. Масштаб кібервтручань він назвав безпрецедентним.

Разом з тим, за його даними, російський уряд не змінював за допомогою будь яких кібератак бюлетені для голосування, не впливав на підрахунок голосів або повідомлення про результати голосування.

Він також вказав, що не знає, чи дійсно успішні хакерські атаки на Національний комітет демократичної партії США і інші представництва демократів могли змінити громадську думку і тим самим змінити результат президентських виборів.