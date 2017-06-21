Події

22:04 21.06.2017

Єлизавета II представила програму британського уряду

Уряд Великобританії буде домагатися самого широкого консенсусу на переговорах по Brexit. "Пріоритетне завдання мого уряду полягає в тому, щоб забезпечити найбільш вигідну угоду в міру того, як країна залишає Європейський Союз", - заявила королева Великобританії Єлизавета II в середу, 21 червня, виступаючи з тронною промовою в парламенті.

Під час свого традиційного виступу монарх представила програму діяльності уряду, розраховану на два роки. У цій програмі представлено 27 законопроектів, і вісім з них присвячені Brexit. Зачитавши промову, Єлизавета II відкрила першу сесію парламенту нового скликання, сформованого за підсумками виборів, що пройшли 8 червня.

У своїй тронній промові королева не анонсувала прибуття в країну президента США Дональда Трампа. При цьому Єлизавета II повідомила про запланований візит короля Іспанії Феліпе і його дружини королеви Летиції.

Прес-секретар британського уряду пояснив це тим, що точна дата візиту глави Білого дому ще не узгоджена. Британська газета The Gardian з посиланням на свої джерела повідомила, що Трамп не приїде до Великобританії до тих пір, поки в країні не припиняться протести проти нього. Десятки тисяч британців вже протестували проти цього візиту.

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