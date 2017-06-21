Події

22:20 21.06.2017

Тереза ​​Мей вибачилася за недостатню підтримку постраждалих під час пожежі в Grenfell Tower

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей принесла вибачення за "недостатню" підтримку з боку уряду постраждалим після пожежі в житловій висотці Grenfell Tower в Лондоні, повідомляє в середу агентство Associared Press.

"Підтримка сімей в перші години (після трагедії - ІФ) була недостатньою. Люди залишилися без майна, без даху над головою, навіть без базової інформації про те, що сталося, що їм потрібно робити і, де шукати допомогу... Як прем'єр-міністр я прошу вибачення за цей провал", - сказала Мей, виступаючи в парламенті.

Раніше лідер опозиційної партії лейбористів Джеремі Корбін розкритикував правлячу партію, заявивши в парламенті, що "кожну з цих смертей можна було б уникнути". Наступного дня після трагедії багато британських ЗМІ також обрушилися з критикою на прем'єра за те, що вона насамперед не поїхала на зустріч з постраждалими.

Жертвами пожежі стали 79 осіб.

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