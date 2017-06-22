Події

07:25 22.06.2017

У київському метро загинув зацепер

Між станціями "Дарниця" та "Лівобережна" на Святошинсько-Броварській лінії (М1) київського метрополітену загинув чоловік, що їхав між вагонами поїзда, повідомляє прес-служба столичного метрополітену.

"Сьогодні, о пів на першу ночі. Перегін "Лівобережна"-"Дарниця". Зацепер на даху поїзда. Летальний", - йдеться в повідомленні на сторінці підприємства в Фейсбук в четвер вранці.

У столичному метрополітені закликають пасажирів не порушувати правила поведінки в метрополітені і цінувати своє життя.

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