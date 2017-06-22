На хабарі в 1,2 млн грн затримано начальника Держгеокадастра Луганщини

У Луганській області правоохоронці затримали начальника Держгеокадастра на хабарі в 1,2 млн грн, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"У Луганській області працівники Департамента захисту економіки Національної поліції України затримали на гарячому начальника управління Держгеокадастра. Вимагав 1,2 млн грн через двох посередників", - йдеться в повідомленні на сторінці МВС в Фейсбук з посиланням на А.Авакова в ніч на четвер.

Відзначається, що поліція затримала двох посередників і начальника організації.